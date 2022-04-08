Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що Кремль “ймовірно відмовився” від спроб захопити Київ. Росія зараз сфокусувала увагу на Сході та Півдні України.

Таку заяву міністр оборони США зробив під час слухань у комітеті американського Сенату з питань збройних сил.

– Путін думав, що він справді може швидко захопити Україну, дуже швидко захопити столицю. Він помилявся… Я думаю, що Путін, ймовірно, відмовився від своїх зусиль захопити столицю і тепер зосередив увагу на півдні та сході країни, – наголосив Остін.

Він запевнив, що Пентагон зараз зосереджується на тому, щоб продовжувати озброювати українську армію, в той час як повномасштабна війна в Україні переходить у наступну фазу.

Ллойд Остін також офіційно підтвердив, що Пентагон надає Україні розвідувальні дані, щоб допомогти, зокрема, в протистоянні військам РФ на Донбасі.

– Ми надаємо їм (українцям, – Ред.) розвіддані для проведення таких операцій на Донбасі. Це правильно, – заявив голова Пентагону.

Як уточнив у коментарі американському телеканалу CNN високопоставлений чиновник Пентагону, Вашингтон продовжує надавати корисну інформацію та розвідувальні дані Збройним силам України у їхній боротьбі проти військ РФ.

– Оскільки ця боротьба все більше переміщується в регіон Донбасу, ми будемо коригувати наш інформаційний контент і потік відповідно до потреб, – уточнив чиновник.

Варто зазначити, на Заході по-різному оцінюють подальші плани Кремля щодо України. Так, нещодавно західні ЗМІ з посиланням на високопоставлених чиновників інформували, що Володимир Путін не обов’язково відмовився від спроб захопити Київ, навіть якщо РФ зараз зосередила увагу на південних та східних регіонах України.

Заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич також не виключає ще однієї спроби РФ піти в наступ на Київ після перегрупування військ.

Джерело: CNN, Defense News, The Guardian