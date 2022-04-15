Сполучені Штати не ставляться легковажно до того, що Росія може спробувати застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, оскільки Москва продовжує стикатися із труднощами на полі бою.

Про це заявив директор ЦРУ Білл Бернс під час виступу в Технологічному інституті Джорджії 18 квітня.

– З огляду на потенційний відчай президента Путіна та російського керівництва, враховуючи невдачі, з якими вони зіткнулися у військовому відношенні, ніхто з нас не може легковажно ставитися до загрози, пов’язаної з можливим застосуванням тактичної ядерної зброї або ядерної зброї з низькою потужністю, – сказав він.

Він додав, що ЦРУ дуже уважно стежить за цим, зазначивши, що США поки що не бачать жодних ознак того, що Росія готується зробити такий крок.

– Хоча ми бачили деякі риторичні заяви Кремля про перехід на більш високі рівні ядерної боєготовності, досі ми не бачили практичних доказів розгортання або дислокації збройних сил, які могли б посилити це занепокоєння, але ми дуже уважно стежимо за цим, – сказав Білл Бернс .

Тим не менш, у тому ж виступі директор ЦРУ попередив, що президент Росії Володимир Путін стає все більш ізольованим і його “схильність до ризику зростає в міру того, як його хватка в Росії стає міцнішою”.

– Коло його радників звузилося, і в цьому вузькому колі ніколи не сприяли кар’єрному зростанню сумніву в його судженнях або його вперта, майже містична віра в те, що його доля – відновити сферу впливу Росії, – сказав Білл Бернс.

Раніше повідомлялося, що в умовах неможливості забезпечення військової перемоги в Україні конвенційними методами ведення війни керівництво РФ, ймовірно, ухвалило рішення про проведення російськими спецслужбами провокації під виглядом українських військових на об’єкті “С” Стратегічних ядерних сил РФ у військовому містечку Білгород-22 для обґрунтування застосування ядерної зброї на Донбасі.