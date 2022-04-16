Вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины является сейчас сверхнизкой.

Такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Он отметил, что ядерное оружие является последним козырем в руках хозяина Кремля Владимира Путина, ведь в случае его применения от РФ отвернутся даже последние ее союзники.

– Ядерное оружие – это последний козырь в руках Путина. Поэтому сейчас начали пугать Украину возможным ядерным ударом… Это, безусловно, последнее, что они будут делать. Потому что после этого от них отвернутся даже их самые близкие союзники – Китай, Индия и, возможно, даже Беларусь. С этой точки зрения я хотел бы всех успокоить, что на сегодняшний день ни о каком ядерном ударе речь не идет. Можем ли мы теоретически исключить это? Нет, к сожалению, не можем, но вероятность сверхнизкая, — подчеркнул Денисенко.

Он также напомнил, что РФ сейчас концентрирует свои усилия на боевых действиях и окружении украинских войск на востоке Украины. По словам Денисенко, ключевые направления – это Изюм, Славянск, Краматорск, Попасная, Рубежное, Лисичанск, Северодонецк и Мариуполь.

– Россия концентрируется на Донбассе, на попытке окружения украинской армии на Донбассе… То есть все главные события, о которых мы будем говорить в следующие дни или, возможно, даже недели, это будут события, связанные с боевыми действиями на украинском Донбассе, — отметил советник главы МВД.

Денисенко уточнил, что о плане врага взять в кольцо украинских воинов на Донбассе было известно еще до начала полномасштабной войны в Украине (т.е. до 24 февраля).

На днях директор ЦРУ Билл Бернс заявил, что США не исключают, что Россия может попытаться применить тактическое ядерное оружие в Украине. В то же время в Вашингтоне пока не видят признаков того, что РФ готовится сделать такой шаг.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь подчеркнул, что лидерам стран мира нужно быть готовыми к применению Россией оружия массового поражения, а именно тактического ядерного оружия.