Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) задокументували воєнні злочини, які російські загарбники вчинили проти мирних мешканців міста Ірпінь (Київська область).

Як поінформували в пресслужбі ДБР, слідчі оглянули близько 700 гектарів площі міста (більш ніж 10 тис. будинків і будівель).

В основному це були житлові райони, школи, дитсадки, лікарні.

Як наголосили в ДБР, слідчі встановили неспростовні докази злочинів проти людяності, які вчинили війська РФ в Ірпені. Зокрема, були виявлені 13 поховань мирних жителів.

– Це використання заборонених Женевською конвенцією боєприпасів, необґрунтована жорстокість, масове винищення населення. Також під час слідчих дій була виявлена велика кількість російської зброї та боєприпасів, військова амуніція, документи… З-поміж іншого слідчими ДБР виявлено 13 поховань містян, – поінформували у відомстві.

Слідчі з’ясували, що російські загарбники використовували в житлових кварталах міста проти мирних людей різні види забороненого озброєння:

• протипіхотні міни, танкові снаряди та реактивні системи залпового вогню Град;

• аеробалістичну ракету Іскандер-М;

• артилерійські шрапнельні снаряди, споряджені стріловидними вражаючими елементами.

Масове знищення українців: у ДБР зібрали докази воєнних злочинів РФ в Ірпені / 12 фотографий

Усі факти воєнних злочинів РФ в Ірпені належним чином задокументовані.

Тепер слідча група ДБР вирушила до Сумської області, де разом із поліцейськими також фіксуватиме злочинів РФ.

Як наголосив директор ДБР Олексій Сухачов, злочини проти людяності не мають терміну давності. А тому правоохоронні органи України та міжнародні кримінальні інстанції не повинні дозволити РФ уникнути відповідальності за військові злочини в нашій державі.

Напередодні в Національній поліції України поінформували, що в місті Ірпінь вже проведено огляд 269 тіл вбитих мирних громадян. У місті встановили сім місць розстрілу місцевих мешканців. Загалом поліцейські вже встановили детальну хронологію дій військ РФ.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення військ РФ Національна поліція розслідує понад 2,5 тис. проваджень за фактами загибелі мирних жителів України. Майже 900 проваджень стосуються зниклих безвісти українців та понад 500 справ –викрадення людей російськими загарбниками.

Загалом поліція відкрила майже 7,5 тис. кримінальних проваджень за вчинення злочинів військовослужбовцями РФ, Білорусі та їх пособниками.