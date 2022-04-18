Сьогодні вночі російські окупанти зайшли у місто Кремінна на Луганщині.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, окупанти завезли до міста багато техніки.

– На сьогодні найгарячіша точка, крім Попасної, це населений пункт Кремінна. Там всередині йдуть бої, туди зайшла російська армія, там величезна кількість техніки, – сказав голова ОВА.

Він наголосив, що раніше місцеве населення області дуже просили виїжджати. Планували виїзди лісовими стежками, проте за ніч все змінилося.

Він також зазначив, що наразі достеменно невідомо, скільки людей лишається в містах, де йдуть бої, адже це нереально підрахувати.

– До тих людей, які знаходяться в укриттях чи підвалах, навіть під’їхати нереально, щоб з ними переговорити і підрахувати, скільки людей і де, – зазначив голова Луганської ОВА.

А ще він розповів, що місто Золоте перебуває в епіцентрі боїв з першого дня масштабного вторгнення Росії на територію нашої держави.

За словами Сергій Гайдая, на Луганщині жертвами окупантів стали вже 157 мирних українців.

Раніше повідомлялося, що у місті Кремінна на Луганщині російські окупанти обстріляли місцевий стадіон Олімп, на якому зазвичай тренувалися представники олімпійської збірної України.

Фото: Сергій Гайдай