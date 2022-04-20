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Факти / Україна

Лік на години: морпіхи просять світ вивезти людей із Азовсталі у третю державу

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Лік на години: морпіхи просять світ вивезти людей із Азовсталі у третю державу

Командир 36 бригади морської піхоти Сергій Волина, який захищає Азовсталь у заблокованому Маріуполі, звернувся до світових лідерів. Він просить вивезти цивільних та військових із заводу на територію третьої держави.

За словами Волини, на порятунок людей із розбомбленого заводу Азовсталь є лічені дні чи години. Йдеться, зокрема, про 500 поранених бійців та кілька сотень цивільних.

– Це наше звернення до світу. Воно може бути останнім. У нас, можливо, залишилися лічені дні або години. Угруповання противника в десятки разів перевершує нас. Вони мають панування в повітрі, в артилерії, в угрупованнях, які діють на суходолі, в техніці й танках, – розповів він.

Командир стверджує, що українські бійці ведуть оборону на одному об’єкті — на заводі Азовсталь. Там перебувають і захисники Маріуполя, і сотні цивільних, зокрема жінки та діти. За його словами, на заводі також понад 500 поранених бійців.

– Ми звертаємося до світових лідерів (із проханням) допомогти нам. Ми звертаємось із проханням застосувати до нас процедуру extraction та вивезти нас на територію третьої держави, — закликав Волина.

Екстракція – тактика переміщення військових та цивільних із ворожого середовища в безпечну зону в умовах, коли є загроза втрати контролю над територією й загибелі людей.

18 квітня командир полку Азов Денис Прокопенко заявив, що сотні цивільних перебувають на Азовсталі у заблокованому Маріуполі. Російсько-окупаційні війська, знаючи, що там цивільні, свідомо скидають на завод авіаційні протибункерні бомби, обстрілюють комбінат ракетами та всіма наявними артилерійськими засобами, зокрема і з кораблів.

Маріуполь вже понад місяць заблокований російськими військами. РФ неодноразово закликала українських бійців скласти зброю, але вони відмовляються від капітуляції та продовжують оборону.

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Джерело: Сергій Волина 

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