Віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук вимагає від РФ терміново відкрити гуманітарний коридор із металургійного заводу Азовсталь у Маріуполі (Донецька область).

Місто від початку березня перебуває в оточенні військ РФ. Як наголосила Верещук, на заводі Азовсталь, окрім українських військових, перебувають близько 1 000 мирних громадян.

– Вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату Азовсталь! Там зараз знаходяться близько 1 000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх треба витягнути з Азовсталі сьогодні! – наголосила Верещук.

Вона закликала світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз всі свої гуманітарні зусилля на Азовсталі.

– Зараз це ключова точка та ключовий момент для гуманітарних зусиль! – зазначила Верещук.

Як відомо, протягом останніх днів російські загарбники завдавали ударів надпотужними бомбами по заводу Азовсталь.

Згідно з перехопленими Службою безпеки України переговорами російських окупантів, РФ вирішила повністю знищити завод (“зрівняти все із землею”).

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19 квітня в полку Азов поінформували, що завод Азовсталь розбомблений та знищений майже повністю. Водночас під завалами перебуває дуже багато людей.

Сьогодні в пресслужбі Кремля оприлюднили розмову Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, під час якої господар Кремля наказав скасувати штурм промислової зони Маріуполя (заводу Азовсталь), а натомість взяти її в облогу.