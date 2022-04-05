Що потрібно робити, як грамотно вчинити, щоб свідчення людини, яка стала очевидцем військового злочину, стали вагомим і переконливим аргументом в майбутніх судових розглядах на міжнародному рівні. Про це в об’єднаному ефірі українських телеканалів розповіла голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

– Перш за все потрібно визначитися, свідок хоче сам документувати свої докази, або ж вважає за краще знайти людей, органи, інституції, які займаються цим професійно або в силу волонтерської роботи, – зазначає експертка.

За її словами, сьогодні громадська організація Євромайдан SOS оголосила набір волонтерів для документування свідчень очевидців або жертв військових злочинів. Отже, всі, хто готовий навчитися грамотно фіксувати свідоцтва за спрощеною методологією, можуть зв’язатися з ГО Євромайдан SOS за допомогою її офіційних сторінок в Facebook чи Twitter. Або ж написати на пошту, адресу якої легко видає Google-пошук.

Крім того, надати докази військових злочинів можна до органів державної влади, які зараз наділені повноваженнями розслідувати такі звернення.

Буде доречно просто зв’язатися з Національною поліцією за номером 102.

Олександра Матвійчук акцентувала на необхідності зберігати відео- та фотодокументи, щоб потім їх теж можна було передати. Зрозуміло, в даному випадку йдеться про жителів звільнених населених пунктів Київської області, де люди вже не ризикують, що на їхніх мобільних телефонах ворог виявить такі викривальні зображення.

За словами Олександри Матвійчук, українські правозахисні організації, такі як ГО Євромайдан SOS, а також відповідні державні органи співпрацюють з Міжнародним кримінальним судом, який вже створив портал, через який можна подавати матеріали, що викривають звірства російських окупантів в Україні.

Щоправда, поки незрозуміло, який саме алгоритм розслідування обере Міжнародний кримінальний суд: розглядатиме всі злочини, які відбувалися на території України, або сконцентрується на якихось конкретних аспектах. Тому сьогодні дуже важливо ретельно і грамотно збирати і документувати всі свідчення, які в майбутньому допоможуть притягти злочинців до відповідальності.

На думку Олександри Матвійчук, те, що сталося в Гостомелі, Бучі, Ірпені та інших українських населених пунктах, які перебували під російською окупацією, не потрібно порівнювати, наприклад, з чеською Сребреницею. Тому що українська трагедія страшна сама по собі, і не потребує посилення жодними порівняннями. Це самодостатній військовий злочин, який знайде свою історичну та міжнародну кваліфікацію.

Нагадаємо, президент України анонсував створення за участю українських і міжнародних фахівців міжнародного гібридного трибуналу – структури, яка повинна охопити всі злочини, що сталися в Україні внаслідок російської агресії.