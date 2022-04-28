Погрожують вбивством та крадуть зерно і техніку: Денисенко про ситуацію на окупованих територіях

Місцева дума Краснодарського краю офіційно дозволила вивозити з України надлишки зерна.

Фактично йдеться про ситуацію, яка була у 1932 році – продрозверстку.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що вивіз зерна з території України кваліфікується як крадіжка. За його словами, росіяни на території Херсонщини почали промислово мародерствувати.

– Сьогодні ми можемо чітко сказати, що вони заходять на усі підприємства та фермерські господарства, висувають певні умови, і говорять людям, що робити, що віддавати. Масово відбирається техніка, ми повинні це розуміти, – прокоментував Денисенко.

Радник додав, що окупанти відбирають техніку з підприємств, при цьому власникам цих підприємств та директорам погрожують вбивством, якщо інформація про крадіжку буде направлена в українську поліцію.

– Люди бояться подавати заяви, з об’єктивних причин, – наголосив Денисенко.

Денисенко додає, що найпоширеніші випадки крадіжок зерна спостерігаються на окупованих територіях Херсонської, Донецької та Луганської областей.

– Те, що ми бачимо по цінах в окупованому Херсоні, то на базарах там ціни в два-три рази вищі, ніж у Києві. Це дуже жорстка політика, по суті, знищення всього того, що було в Херсонській області до окупації, – зазначив Денисенко.

Радник міністра також згадав і про перехід Херсонської області в рубльову зону. За його словами, відбуватиметься це за принципом Криму та Донецької області в 2014 році.

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– Спочатку ходить гривня і рубль, а потім тільки рубль. Після того, як заступник керівника адміністрації президента Путіна з’їздив на Донбас, стало зрозуміло, що в Росії повністю змінилася конфігурація “смотрящих” за Донбасом і за новоокупованими територіями, – повідомив радник міністра.

Денисенко додає, що в короткостроковій перспективі окупанти думають про проведення референдуму в так званих Л/ДНР щодо приєднання до РФ.

– Це має бути таким собі великим святом і перемогою Путіна. Це один із його ключових моментів – показати своєму народу, що він переміг у цій війні великий Захід, – каже Денисенко.

За словами Денисенка, стосовно Херсонської області у РФ ще немає концепції та майбутнього плану.

– Я думаю, вони захочуть зробити схожу історію, як це було в Криму: проведення референдуму про створення так званої Херсонської республіки, і після цього приєднувати до Росії, – пояснює Денисенко.

Денисенко вважає, що головний план Путіна – розширяти території імперії.