Австралія видала понад 7 тис. віз українцям, які бажають залишити Україну після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

За даними Міністерства внутрішніх справ Австралії, з початку широкомасштабної війни РФ проти України було зареєстровано прибуття понад 3 тис. українців, які в’їжджають до Австралії за будь-яким видом віз.

Зазначається, що із 7 тис. віз, виданих з 23 лютого, більшість віз були тимчасовими.

Тимчасова віза дійсна протягом трьох років, що дозволяє людям працювати, навчатися та отримувати доступ до таких послуг, як Medicare.

Представник австралійського департаменту повідомив, що сотні віз також були видані громадянам України, які зараз перебувають в інших країнах за межами України.

– Департамент внутрішніх справ пріоритетно розглядає заяви на отримання віз від громадян України, особливо тих, хто має зв’язок з Австралією, – сказав представник AAP.

Повідомляється, що Австралія надасть Україні більше важкого артилерійського озброєння та боєприпасів, оскільки Росія посилює наступ на Донбасі.

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У рамках пакету військової допомоги на суму $26,7 млн ​​Україна отримає шість легких гаубиць M777, що буксируються, разом із боєприпасами.

Таким чином, внесок Австралії у військову допомогу Україні становитиме $225 млн, ще $65 млн буде надано як гуманітарну допомогу, а також понад 70 тис. тонн енергетичного вугілля.

У заяві прем’єр-міністра Австралії Скотта Моррісона та австралійського міністра оборони Пітера Даттона йдеться, що обладнання забезпечує подальшу підтримку у боротьбі з “жорстоким, невблаганним та незаконним вторгненням Росії”.

– Уряд Австралії продовжить шукати можливості для подальшої військової допомоги, якщо він зможе оперативно надати необхідні можливості збройним силам України, – сказав Моррісон.

Уряд Австралії знову заявив про свою рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та народу України.

– Австралія виступає на боці народу України і знову закликає Росію припинити неспровоковане, несправедливе та незаконне вторгнення в Україну, – йдеться у повідомленні.

Новий пакет заходів підтримки був прийнятий після того, як представники Австралії взяли участь у зустрічі, організованій міністром оборони США Ллойдом Остіном, присвяченій заходам у відповідь щодо України.

Зазначається, що Австралія була однією з 40 країн, які були присутні на зустрічі на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині 26 квітня, де Ллойд Остін пообіцяв додаткову військову підтримку Україні.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко наголосив на необхідності відправлення більшої кількості військового обладнання до обложеної країни.

Раніше повідомлялось, що Австралія передала Україні свої бронеавтомобілі Bushmaster. Факти ICTV розповідали про характеристики броньованої транспортної техніки.

Джерело: aapnews