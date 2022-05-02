Під час нещодавніх ударів по польових штабах Російських збройних сил під Ізюмом (Харківщина) ворог втратив численні сили з офіцерського складу.

Про це розповів радник Офісу президента України Олексія Арестовича.

За його словами, в результаті ударів ЗСУ по російських штабах під Ізюмом, військове командування РФ отримало щонайменше 30 офіцерів.

– Майже 200 вбитих внаслідок трьох ударів по штабах. Їх насправді більше, але це те, що ми підтвердили. Серед них щонайменше 30 старших офіцерів, а також постраждали елітні спецпризначенці, які охороняли когось високопоставленого. Вони постраждали конкретно, багато вбитих… Він когось охороняв. Чи Герасимова? Не знаю – заявив Олексій Арестович.

Окремо він прокоментував поранення російського генерала, начальника штаба ЗС РФ Валерія Герасимова.

– У мене є обґрунтовані сумніви, що Герасимов взагалі був на території України. У мене є обґрунтовані сумніви, що він був на території України, а ще більші обґрунтовані сумніви, що був поранений, – сказав радник керівника Офісу президента.

Раніше повідомлялось, що під Ізюмом українські Збройні сили завдали ударів по ворожим силам, внаслідок чого був поранений високопоставлений військовий начальник Валерій Герасимов. Згодом МВС України спростувало зазначену інформацію, уточнивши, що начальник штабу ЗС РФ Герасимов дійсно перебував в районі Ізюму.

Раніше повідомлялось, що наступом російських військ на Ізюмському напрямку керуватиме особисто начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

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Джерело: Фейгин Live