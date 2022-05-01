В результаті вибуху 30 квітня в Ізюмі під Харковом, де знаходиться штаб 2 армії РФ, було поранено оточення начальника російського Генштабу Валерія Герасимова, зокрема і він сам.

Про це повідомляє низка джерел, зокрема радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

– Годину тому отримано підтвердження про вчорашній вибух в Ізюмі в районі штабу 2 армії РФ. У тому місці, де знаходиться ставка начальника ГШ РФ Герасимова, який приїхав керувати наступом на Слов’янськ, – розповів Антон Геращенко.

За його даними, було підтверджено велику кількість знищеної живої сили ворога серед вищого офіцерського складу.

За даними джерел Фактів ICTV, перебування Валерія Герасимова у штабі також підтверджується.

– Герасімов був, легко поранений, один охоронець загинув, генерал Симонов – 200, 20 старших офіцерів – 200; загалом багато 200, але завали ще розбирають. В місті проводяться контррозвідувальні заходи, шукають українську ДРГ, – повідомили джерела.

За даними ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Валерій Герасимов отримав осколкове поранення правої гомілки без перелому кістки.

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Водночас, згідно з даними джерел співзасновника воєнної аналітичної групи Conflict Intelligence Team Руслана Левієва, очільник Генштабу РФ прилетів до російського Бєлгорода, але був “живим і здоровим”.

– Источник подтверждает, что прилетал именно Герасимов. Но на борт он зашел сам, живой, здоровый. — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) May 1, 2022

За його даними, з учорашнього дня в аеропорту Бєлгорода перебували “якісь важливі борти”. Йдеться про рейс RF-85042 (Ту-154М Міноборони) та рейс RF-85136 (Ту-154М Росгвардії).

Військовий журналіст та блогер Олександр Шульман також підтверджує осколкове поранення 66-річного Герасимова. За його даними, уламок було витягнуто без небезпеки для життя.

Раніше повідомлялось, що наступом російських військ на Ізюмському напрямку керуватиме особисто начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

Джерела: Руслан Левиев, Arsen Avakov, Anton Gerashchenko, Олександр Шульман

Фото: Міноборони Росії