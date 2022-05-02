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Факты / Украина

Удары ВСУ по российским штабам под Изюмом уничтожили почти 200 офицеров — Арестович

Илья Нежигай редактор ленты
Удары ВСУ по российским штабам под Изюмом уничтожили почти 200 офицеров — Арестович

Во время недавних ударов по полевым штабам Российских вооруженных сил под Изюмом (Харьковщина) враг потерял многочисленные силы из офицерского состава.

Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

По его словам, в результате ударов ВСУ по российским штабам под Изюмом, военное командование РФ получило по меньшей мере 30 офицеров.

— Почти 200 убитых в результате трех ударов по штабам. Их действительно больше, но это то, что мы подтвердили. Среди них по меньшей мере 30 старших офицеров, а также пострадали элитные спецназовцы, охранявшие кого высокопоставленного. Они пострадали конкретно, многие убиты… Он кого-то охранял. Или Герасимова? Не знаю – заявил Алексей Арестович.

Отдельно он прокомментировал ранение российского генерала, начальника штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

– У меня есть обоснованные сомнения, что Герасимов вообще был на территории Украины. У меня есть обоснованные сомнения, что он был на территории Украины, а еще большие обоснованные сомнения, что был ранен, — сказал советник руководителя Офиса президента.

Ранее сообщалось, что под Изюмом украинские Вооруженные силы нанесли удары по вражеским силам, в результате чего был ранен высокопоставленный военный начальник Валерий Герасимов. Впоследствии МВД Украины опровергло указанную информацию, уточнив, что начальник штаба ВС РФ Герасимов действительно находился в районе Изюма.

Ранее сообщалось, что наступлением российских войск на Изюмском направлении руководит лично начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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Источник: Фейгин Live

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