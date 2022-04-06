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Факти / Україна

Україна може стати першою країною світу, яка отримає репарації за шкоду екології

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
рятувальник

В Україні розробляють механізм, який дозволяє стягнути з Російської Федерації репарації за заподіяння шкоди її природі.

Про це повідомив виконувач обов’язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець в ефірі інформаційного телемарафону.

– У світовій практиці майже немає прикладів отримання збитків за шкоду довколишньому середовищу в результаті воєнних дій. Ми напрацьовуємо механізми в межах загального кейсу Кабміну, щоб стати першою країною, яке отримає відшкодування збитків, – сказав він.

За попередніми підрахунками, Росія вже завдала екологічній системі Україні збитків на сотні мільйонів гривень. Це шкода атмосферному повітрю, ґрунтам, об’єктам природно-заповідного фонду, флорі-фауні.

Крім того, він наголосив, що Україна вже зафіксувала понад 100 випадків екоциду з боку російських загарбників. На базі Державної екологічної інспекції працює відповідний штаб, метою якого є фіксація таких злочинів, зокрема розрахунок збитків.

Стрілець уточнив, що до звільнення Чорнобильської зони від загарбників вони контролювали понад 25% усіх заповідних об’єктів України, зокрема Чорнобильський біосферний заповідник, розташований на території 220 тис. га, кілька заповідників і національних парків у Херсонській області.

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Фото: Depositphotos

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