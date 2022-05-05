Слідчі дії у справі Медведчука добігають кінця – Веніславський

Досудове розслідування справи Віктора Медведчука перебуває на фінальній стадії. Усі необхідні матеріали найближчим часом передадуть до суду.

Про це 5 травня в ефірі національного телемарафону повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський.

– Що стосується Медведчука, то, за моєю інформацією, вже завершуються всі необхідні слідчі дії, тому що його було затримано після того, як він порушив умови рішення суду щодо запобіжного заходу. Його було затримано буквально місяць тому і, за моєю інформацією, вже на фінальному етапі всі необхідні дії, які мали провести органи досудового розслідування, – розповів народний депутат.

Федір Веніславський також нагадав причину арешту Медведчука: будучи під домашнім арештом, він покинув без відома суду місце свого перебування.

Затримання та арешт Медведчука

Про затримання лідера партії ОПЗЖ Віктора Медведчука стало відомо ввечері 12 квітня.

Фотографію нардепа у військовій формі ЗСУ та наручниках першим опублікував президент України Володимир Зеленський, згодом цю інформацію офіційно підтвердили у пресслужбі СБУ.

Наступного дня стало відомо, що Медведчука затримали у Київській області. За кордон горе-втікача намагалися вивезти представники російських спецслужб.

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Вже 16 квітня Личаківський районний суд Львова відправив Віктора Медведчука під арешт без права внесення застави.