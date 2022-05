У вівторок вдень, 3 травня, до міста Запоріжжя прибули українці, евакуйовані із металургійного заводу Азовсталь, що в Маріуполі (Донецька область).

За інформацією кореспондента Фактів ICTV, прибули щонайменше чотири великі автобуси та приватні автомобілі з людьми. На авто можна помітити сліди від ворожих куль.

Евакуаційна колона з Азовсталі прибула до Запоріжжя в супроводі Міжнародного Червоного Хреста та співробітників ООН. Сотні журналістів із багатьох країн зібралися, щоб зафіксувати цей момент.

Всім евакуйованим людям за необхідності нададуть медичну та психологічну допомогу.

До Запоріжжя прибули автобуси з українцями, евакуйованими з Азовсталі / 11 фотографий

На місці зустрічі маріупольців присутня віце-прем’єр – міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона розповіла журналістам, що з Азовсталі вдалося евакуювати 156 мирниї людей, серед яких близько 20 дітей.

У коментарі журналістам міністр наголосила, що країна-агресора Росія не хоче випускати цивільних з Маріуполя, бо хоче, щоб вони були живим щитом для її військ.

Верещук також поінформувала, що окупанти зірвали евакуацію з Токмака та Василівки Запорізької області. За її словами, по маршруту Бердянськ – Токмак – Дмитрівка – Зеленівка – Василівка стояли сотні людей, які не змогли сісти в автобуси. Це були в основному жінки та діти.

Як пояснила Верещук, були досягнуті домовленості, що по маршруту можна буде забрати людей, які вийдуть на точки евакуації, проте країна-агресор Росія порушила взяті на себе зобов’язання.

Водночас Верещук наголосила, що загалом операція з евакуації людей пройшла успішно, і це лише перший її етап.

Вона уточнила, що в української влади є план продовження операції з евакуації із Маріуполя.

Вона уточнила, що російські війська зараз здійснюють штурм Азовсталі, і є люди, які не змогли вибратися з-під завалів для евакуації.

Як поінформував голова Запорізької ОВА Олександр Старух, загалом буди підготовлені 50 автобусів для евакуації. Але коли стало зрозуміло, що окупанти не дозволять забрати більшість людей із Маріуполя, була досягнута домовленість про евакуації людей з Бердянська, Токмака, Василівки.

– Але, на жаль, протилежна сторона не дала можливості зупинитися жодному автобусу і забрати людей, – розповів Старух.

Евакуацію з Маріуполя прокоментувала і координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані. За її словами, операція завершилася успішно, а ООН зробить усе можливе, щоб допомогти людям, які досі залишаються у пастці.

I’m relieved to confirm that the safe passage operation from Mariupol has been successful.

The people I travelled with told me heartbreaking stories of the hell they went through.

I’m thinking about the people who remain trapped. We will do all we can to assist them. pic.twitter.com/mEqTTKZKA8

— Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) May 3, 2022