Російські військові завдали ракетного удару по Одеській області.

За даними міськради, є ураження мосту через Дністровський лиман.

– Обставини та інформація про поранених уточнюються. Із міркувань безпеки рух мостом перекрито. Просимо водіїв заздалегідь обрати альтернативні маршрути руху, – просять у міськраді.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 62-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.