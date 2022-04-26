Російські військові завдали ракетного удару по Одеській області.
За даними міськради, є ураження мосту через Дністровський лиман.
– Обставини та інформація про поранених уточнюються. Із міркувань безпеки рух мостом перекрито. Просимо водіїв заздалегідь обрати альтернативні маршрути руху, – просять у міськраді.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 62-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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