Станом на 21 квітня відомо про 1 126 українців, зокрема 40 дітей, які були вбиті російськими військами у Київській області.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відезверненні до парламенту Португалії.

– Тільки в одній лише Київській області, і це станом на сьогодні, бо ще не всі поховання знайдені, було вбито окупантами 1126 українців, із них 40 дітей, – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що в Чернігівській, Сумській, Харківській та інших областях України, куди зайшли російські війська, вони влаштували таке ж пекло, як і в Бородянці чи Бучі.

До прикладу, на Чернігівщині окупанти тижнями тримали людей у підвалі школи, де лише від задухи померли близько 10 людей.

– Один лише приклад. У селі Ягідне на Чернігівщині окупанти зігнали всіх мешканців села у підвал школи і тримали там тижнями. Це – невелика сільська школа, невеликий підвал, у якому лише від задухи померли близько 10 людей. Наймолодшій дитині у підвалі було 3 місяці, а найстаршій людині – 93 роки. Усього у підвалі було близько 400 людей. Більше трьох тижнів днями і ночами їм забороняли вийти з підвалу навіть у туалет, а коли люди просили вийти за одягом для малечі, окупанти вимагали, щоб вони заспівали російський державний гімн. Так російській військові розважалися і таку безкарність відчували, – розповів Зеленський.

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