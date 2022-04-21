Зеленський пообіцяв знайти кожного злочинця РФ, які чинили звірства на Київщині

Сучасні технології дозволять знайти всіх російських військових, причетних до воєнних злочинів на Київщині.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 20 квітня.
– Зробимо все, щоб притягнути до відповідальності кожного російського військового і командира, які винні в цих воєнних злочинах. Сучасні технології дозволять встановити багато деталей: кожне прізвище, кожну домашню адресу, кожний банківський рахунок. Усе знайдемо, – сказав президент України.
– І дуже правильний висновок був зроблений нашими друзями: не може бути миру без справедливості, – додав український президент.
Він також обговорив з Шарлем Мішелем подальшу інтеграцію України до Європейського Союзу, а також відновлення нашої держави після війни.