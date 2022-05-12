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Факти / Україна

У Запоріжжі пролунав вибух – росіяни запустили крилату ракету

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Підтверджено
Вибух_чорний дим

12 травня близько 10.00 у Запоріжжі пролунав потужний вибух.

Оновлено о 11.05. Як уточнили в обласній військовій адміністрації, російські військові запустили по місту крилату ракету.

За попередніми даними, через обстріл зайнялася приватна будівля.

Інформація щодо постраждалих уточняється.

Додамо, що в момент ворожої атаки в Запоріжжі та області не була оголошена повітряна тривога.

Сирени в регіоні лунали востаннє опівночі – о 00.21.

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Дозволили покинути укриття місцевим жителям за пів години – о 00.52.

А напередодні росіяни нещадно бомбардували селище Комишуваха Запорізької області.

У житлових кварталах населеного пункту розірвалося близько 15 ракет.

Пошкоджень зазнали десятки будівель.

Через обстріл окупантів одна людина загинула та ще кілька дістали поранень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 78-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Запорізька ОВА

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Фото: Depositphotos

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