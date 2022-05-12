12 мая около 10.00 в Запорожье раздался мощный взрыв.

Обновлено в 11.05. Как уточнили в областной военной администрации, российские военные запустили по городу крылатую ракету.

По предварительным данным, из-за обстрела загорелось частное здание.

Информация о пострадавших уточняется.

Добавим, что в момент вражеской атаки в Запорожской области не была объявлена воздушная тревога.

Сирены в регионе звучали последний раз в полночь – в 00.21.

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Позволили покинуть укрытия местным жителям спустя полчаса – в 00.52.

А накануне россияне подвергли беспощадной бомбардировке поселок Камышеваха Запорожской области.

В жилых кварталах населенного пункта разорвалось около 15 ракет.

Повреждения получили десятки зданий.

Из-за обстрела оккупантов один человек погиб и еще несколько получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 78-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине

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Источник: Запорожская ОВА