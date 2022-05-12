12 мая около 10.00 в Запорожье раздался мощный взрыв.
Обновлено в 11.05. Как уточнили в областной военной администрации, российские военные запустили по городу крылатую ракету.
По предварительным данным, из-за обстрела загорелось частное здание.
Информация о пострадавших уточняется.
Добавим, что в момент вражеской атаки в Запорожской области не была объявлена воздушная тревога.
Сирены в регионе звучали последний раз в полночь – в 00.21.
Позволили покинуть укрытия местным жителям спустя полчаса – в 00.52.
А накануне россияне подвергли беспощадной бомбардировке поселок Камышеваха Запорожской области.
В жилых кварталах населенного пункта разорвалось около 15 ракет.
Повреждения получили десятки зданий.
Из-за обстрела оккупантов один человек погиб и еще несколько получили ранения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 78-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине
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Источник: Запорожская ОВА