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Факти / Україна

Зафіксовано випадки розстрілу окупантами ветеранів АТО/ООС – нардеп

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Колючий дріт

Російські окупанти запроваджують тотальний контроль на тимчасово захоплених територіях України. Також є дані про розстріл ветеранів АТО/ООС.

Про це розповів сьогодні на брифінгу голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що комітет постійно фіксує злочини та порушення прав людини на тимчасово окупованих РФ територіях. Нардеп уточнив, що країна-агресор нехтує всіма людськими правами.

– Починаючи з базового права людини на безпечне життя, здоров’я, РФ нехтує абсолютно всіма правами. На тимчасово окупованих територіях забороняється використання української мови. Забороняється вільне пересування. Тобто створюється система “фільтраційних таборів”, – заявив Лубінець.

Він поінформував, що два такі табори створено на окупованій території Донецької області (в містах Докучаєвськ і Донецьк) а ще один – на території Росії (у Ростові).

У кожному окупованому населеному пункті України російські воєнні злочинці створили свою систему видачі перепусток. Через це люди, наприклад, не можуть виїхати з одного міста в інше.

Тобто створюється система максимального контролю за кожною людиною. Вона повинна проживати виключно на одній території, – заявив нардеп.

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Лубінець додав, що окупанти також проводять ідентифікацію абсолютно всіх громадян України: через “фільтраційні табори” проходять українці віком від 14 до 80 років.

Зараз дивляться

Насамперед російські загарбники шукають чоловіків, які мають стосунок до АТО, ветеранів Операції об’єднаних сил.

– Вони абсолютно всіх переписують. Але ті, хто має відношення та мають статус ветерана АТО/ООС, за нашими даними, їх усіх заарештовують. Є в нас багато прикладів того, що їх одразу знищують. У нас є декілька прикладів, коли вивели з будинку і перед членами сім’ї, дружиною і дітьми, розстріляли кількох наших ветеранів.

Від правоохоронців, які колись служили у правоохоронному секторі, вимагають, щоб вони складали “присягу” так званій “ДНР”. Якщо людина відмовляється, застосовують покарання: вивозять до Докучаєвська чи Донецька, – наголосив Лубінець.

Нардеп навів приклад, що окупанти вивезли до Донецька суддю, який вже був на пенсії і відмовився від “присяги”. Там загарбники протягом тижня били чоловіка кожного дня, а згодом “засудили” до 15 років ув’язнення.

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Нардеп зазначив, що в окупованих населених пунктах рашисти “для картинки” призначають на “керівні посади” колаборантів. Але фактично всіма процесами керує РФ: в усіх нарадах беруть участь офіцери ФСБ РФ, які все контролюють і приймають рішення.

Лубінець підтвердив оприлюднену напередодні інформацію, що окупанти вже депортували до РФ понад 1 млн українців, зокрема близько 200 тис. дітей. У людей часто відбирають документи. Крім того, є випадки, коли діти опиняються без батьків, а повернути їх рідним в Україну не вдається. Паралельно в РФ намагаються спростити процедуру усиновлення українських дітей.

– Це прямо виражений геноцид української нації. Тобто РФ ставить собі за мету знищити Україну як державу і українську націю, – наголосив Лубінець.

Він уточнив, що нардепи створили робочу групу для щоденного збору даних про всі воєнні злочини РФ та злочини проти людяності, вчинені на території України. Ця група не лише фіксує злочини, а й намагається передавати інформацію щодо них членам парламентів країн світу.

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Джерело: Ukraine Media Centre Kyiv

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Фото: Depositphotos

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