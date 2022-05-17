Супутник зафіксував четверте місце масового поховання у Маріуполі

Біля центрального кладовища у Маріуполі супутник зафіксував вже четверте місце масового поховання, про яке інформувала місцева влада.

Воно з’явилося ще на початку березня. На знімках можна побачити дві траншеї. Одна з них сягає більше 30 метрів у довжину.

Напередодні радник міського голови Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі розповів, що до міськради надійшла інформація про розконсервацію історичного кладовища Некрополь, де може знаходитись ще одне місце масового поховання маріупольців.

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Раніше ми писали, що у Маріуполі виявили масове поховання, яке розташоване біля кладовища Виноградне у Лівобережному районі.

Також міський голова Маріуполя Вадим Бойко повідомляв, що у братській могилі у селі Мангуш, яке розташоване неподалік від Маріуполя, може перебувати від 3 до 9 тис. загиблих.

Крім того, масове поховання знаходиться на кладовищі селища Старий Крим.

Джерело: Радіо Свобода