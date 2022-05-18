Травень, 18 в 20:13

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що російські окупанти “націоналізують” стратегічні підприємства та фінансові установи на захоплених територіях Донеччини.

– Рашисти беруть під свій контроль важливі об’єкти інфраструктури та установи фінансово-банківської системи на тимчасово окупованих територіях Донецької області, які намагаються приєднати до так званої ДНР. Для цього “Державний комітет оборони “ДНР” під головуванням Пушиліна ухвалив рішення про “націоналізацію” стратегічних підприємств. Під цю процедуру підпадають і всі цінності, виявлені у банківських сейфах та платіжних терміналах, – повідомляє розвідка в середу, 18 травня.

Крім того, згідно з опублікованими даними, окупанти намагаються налагодити роботу критично важливих закладів інфраструктури, надсилаючи на них “перевірені кадри”.

– Проте масова мобілізація, проведена “владою “ДНР”, викликала гострий дефіцит працівників на більшості об’єктів тимчасово окупованих територій. Зокрема, керівництво “Донецької залізниці” звернулося до окупаційних адміністрацій з проханням демобілізувати їх співробітників для виконання невідкладних заходів щодо ремонту та обслуговування залізничної інфраструктури, – йдеться у заяві.

Також повідомляється, що окупаційна влада ОРДО, за відсутності мобілізаційного ресурсу, відправляє на війну не лише співробітників стратегічних підприємств, а й студентів закладів вищої освіти, людей із хронічними хворобами та навіть людей з інвалідністю.

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