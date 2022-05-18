Май, 18 в 20:13

Главное управление разведки Минобороны сообщило, что российские оккупанты “национализируют” стратегические предприятия и финансовые учреждения на захваченных территориях Донет+чины.

– Рашисты берут под свой контроль важные объекты инфраструктуры и учреждения финансово-банковской системы на временно оккупированных территориях Донецкой области, которые пытаются присоединить к так называемой ДНР. Для этого “Государственный комитет обороны “ДНР” под председательством Пушилина принял решение о “национализации” стратегических предприятий. Под данную процедуру подпадают и все ценности, обнаруженные в банковских сейфах и платежных терминалах, – сообщает разведка в среду, 18 мая.

Кроме того, согласно опубликованным данным, оккупанты пытаются наладить работу критически важных заведений инфраструктуры, отправляя на них “проверенные кадры”.

– Однако массовая мобилизация, проведенная властями “ДНР”, вызвала острый дефицит сотрудников на большинстве объектов временно оккупированных территорий. В частности, руководство “Донецкой железной дороги” обратилось к оккупационным администрациям с просьбой демобилизовать их сотрудников для выполнения неотложных мер по ремонту и обслуживанию железнодорожной инфраструктуры, – говорится в заявлении.

Также сообщается, что оккупационные власти ОРДО, при отсутствии мобилизационного ресурса, отправляет на войну не только сотрудников стратегических предприятий, но и студентов учреждений высшего образования, людей с хроническими болезнями и даже людей с инвалидностью.

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