Евакуація з Азовсталі та промова Зеленського на фестивалі у Каннах: що відбувається на 84-й день війни (онлайн)

Триває евакуації маріупольських захисників з Азовсталі. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що евакуаційна місія триває, її курують наші військові і розвідники. Також президент зазначив, що до місії залучені міжнародні посередники.

Також Зеленський виступив на відкритті Каннського кінофестивалю. Він наголосив на ролі кіно у боротьбі за свободу.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни проводять примусову мобілізацію.

У ЗМІ опублікували план Єврокомісії з післявоєнної відбудови України. Документ регламентує не лише допомогу Україні, а й умови її надання. Йдеться про боротьбу з корупцією та запровадження реформ.