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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |
Евакуація з Азовсталі та промова Зеленського на фестивалі у Каннах: що відбувається на 84-й день війни (онлайн)

Евакуація з Азовсталі та промова Зеленського на фестивалі у Каннах: що відбувається на 84-й день війни (онлайн)

Триває евакуації маріупольських захисників з Азовсталі. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що евакуаційна місія триває, її курують наші військові і розвідники. Також президент зазначив, що до місії залучені міжнародні посередники.

Також Зеленський виступив на відкритті Каннського кінофестивалю. Він наголосив на ролі кіно у боротьбі за свободу.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни проводять примусову мобілізацію.

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00:57 - 18 травня

Евакуаційною місією Маріупольського гарнізону з заводу Азовсталь займаються найвпливовіші міжнародні посередники.

– Евакуаційна місія триває, нею керують наші військові та розвідники. Залучені найвпливовіші міжнародні посередники, — повідомив Зеленський.


 

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