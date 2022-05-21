Травень, 20 в 22:49

Президент Володимир Зеленський запропонував країнам-партнерам України відшкодовувати збитки та виплачувати компенсації з тих коштів, які були заарештовані поза Росією.

З такою пропозицією він виступив у вечірньому зверненні за 20 травня.

– Сьогодні моє звернення ширше, ніж зазвичай. І присвячене це звернення предмету, над яким будемо працювати разом найближчим часом. А саме – компенсації усіх тих збитків, яких Росія своєю агресією завдала Україні, – почав президент.

Український лідер вважає, що ті ракетні удари, смерті та бомбардування українських міст та сіл, які Росія чинить з 24 лютого, мають бути компенсовані.

Зараз дивляться

– Ми працюємо над тим, щоб Росія так чи інакше компенсувала все, що вона знищила в Україні. Кожен спалений дім. Кожну зруйновану школу, зруйновану лікарню. Кожен підірваний будинок культури та обʼєкт інфраструктури. Кожне знищене підприємство. Кожен зупинений бізнес, кожну втрачену гривню – людьми, підприємствами, громадами й державою. Російські гроші як компенсація мають дійти до кожної людини, родини, бізнесу, які постраждали, – наголосив Володимир Зеленський.

При цьому він упевнений, що російська держава ніколи не визнає навіть того, що вона є агресором, але її визнання і не потрібно.

– Ми пропонуємо державам-партнерам у законний спосіб визнати те, що Росія повинна понести матеріальну відповідальність за скоєні нею злочини. Це важливо не тільки в контексті цієї війни, розв’язаної Росією. Але й у контексті будь-яких інших агресивних дій чи то Росії, чи то будь-якого іншого потенційного агресора. Зло має отримати відповідь і знати, що буде покаране, – сказав український президент.

Володимир Зеленський запропонував державам-партнерам України підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожна, хто постраждав від дій Росії, зможе отримати компенсацію всіх втрат.

– На основі такого договору російські кошти та майно, які перебувають у юрисдикціях держав-партнерів, мають бути заарештовані або заморожені, а потім конфісковані та спрямовані у спеціально створений фонд, із якого всі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію, – пропонує український глава держави.

За словами президента України, це буде справедливим кроком, який відчує Російська Федерація.

Він запропонував партнерам України стати засновниками фонду, а також учасниками спеціальної міжнародної комісії, яка розглядатиме позови, тобто звернення як фізичних, так і юридичних осіб.

– Зрозуміло, що виконання цього завдання не буде простим. Але насправді вже почалася дискусія про необхідність такої компенсації за рахунок російських активів. Світ уже про це говорить. Тож маємо зробити. І починаємо такий спеціальний діалог з нашими партнерами, – повідомив президент України.

Володимир Зеленський заявив, що встиг обговорити це під час зустрічі з представниками ірландського парламенту, які 20 травня відвідали Україну.

Президент України подякував усім, хто продовжує боротьбу за Україну, та виокремив рятувальників в Енергодарі, які сьогодні вийшли на протест.

Крім того, глава української держави підписав 20 травня черговий указ про нагородження захисників України. Так, 202 військовослужбовці ЗСУ отримали державні нагороди.