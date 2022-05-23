Ракетний обстріл Житомирщини: є загиблий, розбір завалів триває

У Малині на Житомирщині ППО знищила чотири крилаті ракети, випущені з південно-східного напрямку.

Про це повідомила прес-служба Повітряного командування Центр.

– Сьогодні 22 травня близько 13:00 ворог завдав ракетного удару по об’єктах інфраструктури Житомирської області. Чотири крилатих ракети були знищені підрозділами протиповітряної оборони Повітряного командування Центр, – йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що три ракети ліквідовані авіацією і одна підрозділом зенітних ракетних військ повітряного з’єднання.

Голова Житомирської військово-цивільної адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко повідомив, що внаслідок ракетних обстрілів російської армії загинула одна людина.

– Поки нічого більш конкретного сказати не можу, хіба що вже підтверджена інформація про одного загиблого. Удар по Малину дуже схожий на той, що був 20 травня.

На місці удару була пожежа, ліквідувати її вдалося буквально ось – ближче до сьомої години вечора. Що стосується пошкоджень, то на місці працює експертна група. За фактом, знову постраждали будинки тих людей, які тільки почали їх лагодити і забивали вікна, – сказав Бунечко.