Танк з окупантами на дні: ЗСУ знову знищили переправу РФ через Сіверський Донець

Травень, 22 в 19:16

Переправу через Сіверский Донець на Луганщині називають вже другою Чорнобаївкою. Сьогодні, 22 травня, ЗСУ вкотре не лишили ворогу жодних шансів налагодили переправу через річку своєї техніки.

Навівши понтонний міст, російські війська збиралися переправити близько десятка одиниць броньованої техніки, проте аеророзвідка українських прикордонників викрила плани вороги.

Цю інформацію вони передали артилеристам ЗСУ, а ті влучним пострілом зруйнували переправу разом з танком противника, який саме в цей час на ній знаходився.

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10-та спроба ворога переправити свою техніку на інший берег провалилася.

За даними МВС, цього разу РФ втратила кілька одиниць техніки і кілька десятків військових.

Два дні тому, 20 травня, на Луганщині поблизу села Білогорівка російські війська вдев’яте хотіли перейти річку Сіверський Донець та заглибитися на нашу територію.

Проте українська артилерія розбила понтонний міст, а невелику групу окупантів, яким вдалося таки прорвался, згодом було повністю знищено у бою.