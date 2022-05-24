Травень, 24 в 14:52

Російські окупанти зрозуміли, що їм не вдасться провести на тимчасово захоплених територіях Херсонської області так званий “референдум” про створення чергової фейкової “республіки”. А тому в РФ зараз розглядають варіант створення “губернії”.

Про це розповів в одному з інтерв’ю керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, коментуючи плани агресора щодо Херсонщини.

Голова розвідки нагадав, що окупанти вже тричі намагалися організувати “референдум”. А тепер вони нарешті зрозуміли, що, попри тиск, українці не прийдуть на нього і не голосуватимуть.

Зараз дивляться

Тож наразі в РФ розглядають варіант “приєднання” Херсонської області до тимчасово окупованого півострова Крим та створення на цих українських територіях “губернії”.

– Тепер вони проробляють інші варіанти, без референдуму. Просто за зверненням, скажімо так, тимчасового “керівництва” цієї області. І хочуть це все назвати Херсонська таврійська губернія. Тобто це територія тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та Херсонська область, – зазначив Буданов.

Він нагадав, що в часи царської Росії існувала так звана Херсонська губернія з адміністративним центром у Сімферополі. І зараз у РФ хочуть це відродити.

– Таким чином, один із основних варіантів, який вони зараз опрацьовують, – це приєднання Херсонської області до Криму і входження до складу Росії як Таврійська губернія. Думка людей їх не цікавить, абсолютно, – наголосив Буданов.

Варто зазначити, що від початку тимчасової окупації мешканці Херсонської області чинять спротив російським загарбникам. Вони виходять на проукраїнські мітинги та відмовляються співпрацювати з ворогом.

Наприкінці квітня в українській розвідці повідомляли, що рішучий спротив українців може зруйнувати плани Кремля зі створення на захоплених територіях Херсонської області так званої Херсонської народної республіки (“ХНР”).

У середині травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова інформувала, що окупанти хочуть провести перепис населення на Херсонщині (так само, як це робили в окупованому Криму у 2014 році).

Згідно з останніми даними, на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей російські загарбники створили 19 так званих комендатур.

Фото: ГУР Міноборони України