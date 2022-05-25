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Факти / Україна

Треба вбити російську економіку – Кулеба про вищий рівень санкцій проти РФ

Наталя Луценко, Спеціальна кореспондентка міжнародного відділу програми Факти ICTV Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Санкції проти Росії необхідно перевести на вищий рівень, зробивши їх більш жорсткими.

У цьому переконаний міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Та для цього партнерам варто, вважає очільник відомства, перш за все, визнати, що Україна переможе.

Зараз дивляться

– Ніхто на Заході не сподівався, що ми навіть три дні війни переживемо. Навіть найкращі друзі України в світі все ще сумніваються, чи переможемо ми в цій війні.

Але якщо ви чітко визнаєте, що переможе Україна, то зміниться й політика ваших держав, і активніше відбуватиметься постачання зброї, – заявив під час Світового економічного форуму в Давосі Дмитро Кулеба.

В основі санкцій, певен міністр МЗС, має бути простий принцип – зупинити російський експорт і нафти, і газу.

Поки що, говорить очільник міністерства закордонних справ, президент РФ Володимир Путін чудово почувається в своєму бункері, не бачачи обвалу економіки.

– А нам необхідно зупинити торгівлю товарів, тому що кожен, хто працює з росіянами, інвестує в підтримку воєнної машини РФ.

Якщо пам’ятати, що нам необхідно вбити російську економіку, то й санкції будуть жорсткішими, – переконаний Дмитро Кулеба.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 91-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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