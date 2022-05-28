Бої на околицях Сєверодонецька та обстріли Харківщини: що відбувається на 94 добу війни (онлайн)

Сьогодні розпочалася 94-та доба повномасштабної війни в Україні. Окупаційні війська РФ, як і раніше, продовжують масований наступ на сході та півдні України, намагаючись прорватися крізь оборону ЗСУ.

Вибухи лунають у Харківській області та обласному центрі, на Сумщині та, на жаль, на Донбасі, де йдуть найважчі бої.

Щогодини у містах та селах України змінюється ситуація з повітряною тривогою.

Крім того, надходять повідомлення про підозрілу активність з боку Білорусі, нібито з боку північних кордонів України готується повторний напад. Українська влада повідомляє, що ситуація контрольована, а військові експерти запевняють: повторний наступ ворога – малоймовірний.

Найважливіші події 94-го дня – у трансляції Фактів ICTV.