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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Бої на околицях Сєверодонецька та обстріли Харківщини: що відбувається на 94 добу війни (онлайн)

Бої на околицях Сєверодонецька та обстріли Харківщини: що відбувається на 94 добу війни (онлайн)

Сьогодні розпочалася 94-та доба повномасштабної війни в Україні. Окупаційні війська РФ, як і раніше, продовжують масований наступ на сході та півдні України, намагаючись прорватися крізь оборону ЗСУ.

Вибухи лунають у Харківській області та обласному центрі, на Сумщині та, на жаль, на Донбасі, де йдуть найважчі бої.

Щогодини у містах та селах України змінюється ситуація з повітряною тривогою.

Крім того, надходять повідомлення про підозрілу активність з боку Білорусі, нібито з боку північних кордонів України готується повторний напад. Українська влада повідомляє, що ситуація контрольована, а військові експерти запевняють: повторний наступ ворога – малоймовірний.

Найважливіші події 94-го дня – у трансляції Фактів ICTV.

З початку З кінця
Пряма трансляція
01:20 - 28 травня

До кінця літа українські Збройні сили матимуть змогу відтіснити росіян на позиції 23 лютого.

З такою оцінкою виступив генерал-лейтенант армії США, провідний експерт Центру аналізу європейської політики, колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес в інтерв’ю українським журналістам.

– …Коли буде правильне становище, російські сили впадуть, буде кульмінація. На мою думку, це, швидше за все, відбудеться в серпні. За моєю оцінкою, до кінця літа українські війська відсунуть російські як мінімум до лінії, на якій вони були 23 лютого, – сказав Бен Ходжес.

Колишній американський командувач зазначив, що російські війська дійшли до максимуму своїх можливостей у першій стадії наступу, коли намагалися наблизитись до Києва.

– Зараз я говорю про нинішню розстановку та розташування сил, про новий наступ, і про нову ситуацію, в якій вони змушені відійти від Харкова. Але при цьому по всій лінії до Херсона вони, звичайно, ще воюють. У росіян все ще багато артилерії та ракет. Коли вони закінчаться, ось тоді буде те, про що я говорю. “Коли вони не зможуть чинити тиск на українські війська – від Херсона і до Донбасу, тоді і буде наступна переломна точка на цій стадії операції”, – пояснив американський військовий командир.

За його словами, до кінця літа, за умови, що буде виправлено тилове забезпечення та логістика, ЗСУ зможуть вигнати російські війська.

ДжерелоДом

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