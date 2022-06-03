Июнь, 02 в 21:33

Северодонецк в Луганской области держится и имеет все шансы на освобождение от оккупационных сил РФ.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Тяжелейшая ситуация на сегодняшний день в Северодонецке. Действительно, удалось продвинуться вглубь города российской армии, они контролируют большую часть города. Процентов 20 — это так называемая серая зона, но наши защитники… держат позиции на одной части города, более того, им удается делать определенные операции, когда они выбивают с некоторых улиц противника, иногда даже получается брать пленных. За вчера, к примеру, взяли шесть пленных, — сказал Сергей Гайдай.

Он обратился ко всем скептикам, призвав их не списывать Северодонецк со счетов раньше времени.

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— Город держится. И в отличие от Кадырова, мы говорим правду. И когда он говорит, что город полностью под контролем кадыровцев, то мы приглашаем его сделать видео. Мы со своей стороны будем помогать максимально нашим военным, чтобы они могли на 100% выполнять свои задания, а возможно, чтобы очистить город от российской армии, — сказал глава Луганской ОВА.

Он также прокомментировал заявление советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который заявлял о том, что ВСУ смогли заманить в ловушку российские войска, делая вид, что якобы “город сдан”.

— Я не буду вдаваться в подробности, но скажу так: нашим защитникам действительно удается проводить определенные локальные военные операции, добиваться успехов в проведении этих операций. Это дает нам шансы и надежду на то, что и в дальнейшем это будет происходить, — сказал Сергей Гайдай.

Накануне в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что враг установил контроль над восточной частью города.

Ранее Гайдай информировал, что российские войска контролируют Северодонецк на 80%. Перед этим советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что угроза окружения украинских войск в районе Северодонецка отсутвтует.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай