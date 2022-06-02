Сєвєродонецьк на 80% під контролем РФ, у полон взяли шістьох окупантів – Гайдай

Червень, 01 в 21:35

Більша частина Сєвєродонецька, на жаль, під контролем армії РФ, але не все місто, заявив в ефірі телемарафону на Freedom голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Окуповано близько 80% обласного центру, зокрема східні квартали міста. Вуличні бої тривають. На деяких вулицях наші захисники мають успіх, проведено пробні контратаки, в полоні шестеро окупантів. Чекаємо на відомості, які можуть нам допомогти відбити орків за межі міста, – наголосив він.

Говорячи загалом про ситуацію в області, Гайдай зазначив, що зараз немає жодного населеного пункту, який би не обстрілювався російськими військами.

Зараз дивляться

– Скрізь прилітає, практично щодня. Тяжкі бої йдуть як у Сєвєродонецьку, так і в Гырській громаді, в районі Попасної та Карбоніту. Обстрілюють також Лисичанськ. Попри це вдається привозити гуманітарні вантажі, – уточнив глава області.

За його словами, Лисичанськ, який називають наступною ціллю ворога після Сєвєродонецька, має вигідне розташування, бо знаходиться на вислочині, а це дає багато можливостей. ЗСУ звідти буде дуже зручно стріляти по росіянам.

Фото: Сергій Гайдай