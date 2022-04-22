До мародерства на території України долучилася російська ФСБ (Федеральна служба безпеки). Співробітники ФСБ почали “кришувати” російських солдатів-мародерів та відбирати в них награбоване.

Про це свідчить чергове аудіоперехоплення телефонної розмови окупантів, яке оприлюднила Служба безпеки України.

За інформацією СБУ, представники ФСБ вилучають у російських загарбників дорогі речі, вкрадені в українців. Натомість вони обіцяють не притягувати солдатів-мародерів до кримінальної відповідальності.

В оприлюдненій СБУ телефонній розмові один із окупантів скаржиться своїй дружині, що вже не зможе вивезти до РФ награбоване в Україні майно, оскільки все забирають ФСБшники.

– Я вже нічого не вивезу. 63 iPhone було, 13-х на 516 гігабайт, Pro Max. Скільки б бабок було!.. Фебси забрали! ФСБшники, – заявив окупант у розмові з дружиною.

Коментуючи цю інформацію, в СБУ наголосили, що російським загарбникам доведеться повернути все награбоване в Україні майно або ж компенсувати збитки.

– Напевно, після масового виходу західних брендів із ринку РФ ФСБ отримала нове стратегічне завдання з “імпортозаміщення”. Принаймні для свого керівництва… Але нагадуємо мародерам з Луб’янки, що все награбоване доведеться повернути чи компенсувати збитки, – зазначили в СБУ.

Нещодавно масове мародерство військовослужбовців РФ на території України прокоментував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що зараз спостерігається зіткнення двох різних світів: українців, які жили мирним життям, будували плани на майбутнє, та російських загарбників-мародерів, принижених власною державою.

Після повномасштабного вторгнення в Україну вони грабували та вивозили до РФ все, що мало хоч якусь цінність. Доходило до того, що окупанти діставали захисні пластини зі своїх бронежилетів, щоб туди сховати вкрадені в українців ноутбуки й планшети.