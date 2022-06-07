Україна починає готуватися до найскладнішого в історії опалювального сезону – Шмигаь

Червень, 07 в 17:24

Опалювальний сезон 2022-2023 буде найскладнішим в історії України, оскільки російські війська зруйнували більш ніж 200 котелень і дуже сильно пошкодили Кременчуцьку, Чернігівську, Охтирську, Луганську, Сєвєродонецьку ТЕЦ, заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль

– Потрібно готуватися до найскладнішого в історії України опалювального сезону, який очікує нас цієї зими. Уряд сьогодні створює штаб, який буде у щоденному режимі займатися підготовкою до опалювального сезону. Очолить його міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, – наголосив глава уряду.

Серед завдань штабу – збалансування системи, ремонти, оперативне вирішення усіх проблем та комунікація між усіма рівнями. До його роботи, за словами Шмигаля, залучається місцева влада, теплопостачальники, представники регулятора та Нафтогаз.

– Нашими спеціалістами вже зроблені перші розрахунки, аби зрозуміти, скільки нам потрібно газу та вугілля, а також які ремонтні роботи необхідно провести. Російські війська зруйнували більш ніж 200 котелень, пошкодили Кременчуцьку, Чернігівську, Охтирську, Луганську, Сєвєродонецьку ТЕЦ, сотні ліній електропередач та трансформаторних підстанцій. Збитки енергетичної інфраструктури уже сягнули десятків мільярдів гривень. Тому уряд робить все, аби цієї зими всі українці були зі світлом і теплом, – запевнив прем’єр.

Шмигаль додав, що ремонтні уже розпочалися, де це можливо, і на сьогодні щодо теплопостачання в Чернігові, Кременчуці та Охтирці вже точно можна сказати, що вони будуть з теплом узимку.

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Глава Кабміну розповів про ситуацію із запасами газу, які на сьогодні достатні:

– Станом на 1 червня в наших підземних сховищах зберігається вже 10 млрд кубометрів газу. Це на 7,5%, або на 700 млн кубів більше, ніж, наприклад, середні показники 2014-2018 років.

Водночас прораховується одразу декілька сценаріїв розвитку подій, щоб бути максимально готовими до зими.

– Видобуток газу цього року оцінюємо від 16 до 19 млрд кубів. Споживання – від 21 до 24 млрд кубів. Відповідно, частину газу будемо імпортувати. Потужності для цього є. Домовленості з нашими сусідами на Заході ми також маємо. Сьогодні даємо доручення НАК Нафтогаз, щоб на початок опалювального сезону у наших газосховищах було щонайменше 19 млрд кубічних метрів блакитного палива, – сказав Шмигаль.

Раніше Кабмін ціну на газ для ТЕЦ, ОСББ та інших виробників тепла зафіксував на рівні 7 400 грн за тисячу кубометрів, що дозволить владі на місцях під час опалювального сезону не підвищувати тарифи для населення.