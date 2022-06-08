ЗСУ здійснили успішну контратаку на Херсонщині – британська розвідка

Червень, 08 в 13:14

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії відзначила успішну контратаку українських військ у південно-західній частині Херсонської області.

Завдяки цьому, зазначають у британській розвідці, Україні вдалося відновити плацдарм на східному березі річки Інгулець.

– Росія залишається в обороні на своїх флангах, тому що зосереджує зусилля на наступі в центральному секторі Донбасу, – аналізують ситуацію на фронті розвідники Великої Британії.

Водночас у Міноборони наголошують, що українська оборона протистоїть атаці РФ у сєвєродонецькій “кишені” з трьох напрямків.

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Однак, стверджують у розвідці Міноборони Великої Британії, і Росія, і Україна мають схожі проблеми, тому що мають підтримувати лінію оборони й одночасно звільняти боєздатні бойові підрозділи для наступальних дій.

Причина, зазначають експерти, криється в доволі протяжній лінії фронту, що становить понад 500 км.

Нагадаємо, що 5 червня стало відомо, що росіяни замінували узбережжя річки Інгулець на Південнобузькому напрямку, щоб завадити наступу українських військових.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 105-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence