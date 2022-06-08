Июнь, 08 в 13:14

Разведка Министерства обороны Великобритании отметила успешную контратаку украинских войск в юго-западной части Херсонской области.

Благодаря этому, отмечают в британской разведке, Украине удалось восстановить плацдарм на восточном берегу реки Ингулец.

– Россия остается в обороне на своих флангах, потому что сосредотачивает усилия на наступлении в центральном секторе Донбасса, – анализируют ситуацию на фронте разведчики Великобритании.

В то же время в Минобороны подчеркивают, что украинская оборона противостоит атаке РФ в северодонецком “кармане” по трем направлениям.

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Однако, утверждают в разведке Минобороны Великобритании, и Россия, и Украина имеют схожие проблемы, потому что должны поддерживать линию обороны и одновременно высвобождать боеспособные боевые подразделения для наступательных действий.

Причина, отмечают эксперты, кроется в достаточно протяженной линии фронта, которая составляет более 500 км.

Напомним, что 5 июня стало известно, что россияне заминировали побережье реки Ингулец на Южнобужском направлении, чтобы воспрепятствовать наступлению украинских военных.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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