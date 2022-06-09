Росіяни намагаються уникнути переправи через Сіверський Донець – експерти

Червень, 09 в 7:14

Російські війська намагаються уникнути переправи через річку Сіверський Донець на Сході України.

До такого висновку дійшли експерти Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши дії РФ на східному фронті.

Фахівці припускають, що росіяни прагнуть обійти українські позиції та просунутися вгору на західний берег річки.

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Поки ж окупанти штурмують українські позиції в Сєвєродонецьку.

Вдаючись до бойових дій у районі Святогірська та на захід від Лимана, російські військові хочуть з’єднатися з силами на південному сході від Ізюма та прорватися до Слов’янська.

Активізують свої дії окупанти й на північному заході Херсонської області, додають в Інституті вивчення війни.

Це, вважають експерти, є відповіддю на нещодавні українські контратаки.

Нагадаємо, що успішну контратаку українських військ у південно-західній частині Херсонської області відзначала й розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Там заявили, що завдяки цьому Україні вдалося відновити плацдарм на східному березі річки Інгулець.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 106-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW