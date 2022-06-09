Июнь, 09 в 7:14

Российские войска пытаются избежать переправы через реку Северский Донец на Востоке Украины.

К такому выводу пришли специалисты Института исследования войны (ISW), проанализировав действия РФ на восточном фронте.

Специалисты предполагают, что россияне стремятся обойти украинские позиции и продвинуться на западный берег реки.

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Пока же оккупанты штурмуют украинские позиции в Северодонецке.

Прибегая к боевым действиям в районе Святогорска и к западу от Лимана, российские военные хотят соединиться с силами на юго-востоке от Изюма и прорваться в Славянск.

Активизируют свои действия оккупанты и на северо-западе Херсонской области, добавляют в Институте изучения войны.

Это, считают эксперты, является ответом на недавние украинские контратаки.

Напомним, что успешную контратаку украинских войск в юго-западной части Херсонской области отмечала и разведка Министерства обороны Великобритании.

Там заявили, что благодаря этому Украине удалось восстановить плацдарм на восточном берегу реки Ингулец.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 106-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW