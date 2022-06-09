Россияне пытаются избежать переправы через Северский Донец – эксперты
Российские войска пытаются избежать переправы через реку Северский Донец на Востоке Украины.
К такому выводу пришли специалисты Института исследования войны (ISW), проанализировав действия РФ на восточном фронте.
Специалисты предполагают, что россияне стремятся обойти украинские позиции и продвинуться на западный берег реки.
Пока же оккупанты штурмуют украинские позиции в Северодонецке.
Прибегая к боевым действиям в районе Святогорска и к западу от Лимана, российские военные хотят соединиться с силами на юго-востоке от Изюма и прорваться в Славянск.
Активизируют свои действия оккупанты и на северо-западе Херсонской области, добавляют в Институте изучения войны.
Это, считают эксперты, является ответом на недавние украинские контратаки.
Напомним, что успешную контратаку украинских войск в юго-западной части Херсонской области отмечала и разведка Министерства обороны Великобритании.
Там заявили, что благодаря этому Украине удалось восстановить плацдарм на восточном берегу реки Ингулец.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 106-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ISW