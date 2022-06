Уряд Великої Британії офіційно підтвердив, що надасть Україні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) M270, щоб допомогти захиститися від повномасштабної російської агресії. Ці РСЗВ здатні вражати цілі на відстані до 80 км високоточними ракетами.

Як поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії, сучасна система озброєння M270 MLRS суттєво підвищить боєздатність українських військ.

Такий крок Лондона був тісно узгоджений із рішенням США передати Україні РСЗВ HIMARS та боєприпаси до них.

Він висловив упевненість, що якщо міжнародна спільнота продовжить підтримку України, то наша держава зможе перемогти у розв’язаній Росією повномасштабній війні.

Окрім реактивних систем залпового вогню M270, Британія також надасть велику кількість боєприпасів M31A1.

Українських військових навчатимуть, як користуватися цими РСЗВ, на території Великої Британії.

Лондон ухвалив рішення про надання M270 MLRS у відповідь на запити Києва про високоточну зброю більшої дальності, щоб захиститися від російської важкої артилерії, яку окупанти зараз використовують на Донбасі.

Надання нової зброї вже прокоментував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

We cannot stand by while Russian long-range artillery flattens cities and kills innocent civilians.

The UK will gift the Ukrainian Armed Forces multiple-launch rocket systems so they can effectively repel the continuing Russian onslaught. https://t.co/kuwrwUUPWo

— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 6, 2022