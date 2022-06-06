Червень, 06 в 12:58

Уряд Великої Британії офіційно підтвердив, що надасть Україні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) M270, щоб допомогти захиститися від повномасштабної російської агресії. Ці РСЗВ здатні вражати цілі на відстані до 80 км високоточними ракетами.

Як поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії, сучасна система озброєння M270 MLRS суттєво підвищить боєздатність українських військ.

Такий крок Лондона був тісно узгоджений із рішенням США передати Україні РСЗВ HIMARS та боєприпаси до них.

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– У міру зміни тактики Росії повинна змінюватися і наша підтримка України. Ці потужні РСЗВ дадуть змогу нашим українським друзям краще захиститися від жорстокого застосування далекобійної артилерії, яку путінські війська без розбору використовували для знищення міст, – наголосив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Він висловив упевненість, що якщо міжнародна спільнота продовжить підтримку України, то наша держава зможе перемогти у розв’язаній Росією повномасштабній війні.

Окрім реактивних систем залпового вогню M270, Британія також надасть велику кількість боєприпасів M31A1.

Українських військових навчатимуть, як користуватися цими РСЗВ, на території Великої Британії.

Лондон ухвалив рішення про надання M270 MLRS у відповідь на запити Києва про високоточну зброю більшої дальності, щоб захиститися від російської важкої артилерії, яку окупанти зараз використовують на Донбасі.

Надання нової зброї вже прокоментував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

– Ми не можемо стояти осторонь, доки російська далекобійна артилерія стирає з лиця землі міста і вбиває ні в чому не винних мирних жителів. Велика Британія подарує Збройним силам України реактивні системи залпового вогню, щоб вони могли ефективно відбивати триваючий наступ Росії, – зазначив Джонсон у своєму офіційному Twitter-акаунті.

We cannot stand by while Russian long-range artillery flattens cities and kills innocent civilians. The UK will gift the Ukrainian Armed Forces multiple-launch rocket systems so they can effectively repel the continuing Russian onslaught. https://t.co/kuwrwUUPWo — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 6, 2022

У британському уряді запевнили, що продовжать надавати допомогу Україні, щоб наша держава мала все необхідне для захисту від жорстокої російської агресії.

1 червня адміністрація президента США підтвердила передачу Україні РСЗВ HIMARS та боєприпасів до них в межах нового пакету військової допомоги.

Тоді ж у ЗМІ з’явилася інформація, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернувся до президента США Джо Байдена із проханням підписати план постачання в Україну РСЗВ американського виробництва M270 протягом кількох тижнів.

2 червня міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес попередньо підтвердив, що Лондон планує надати Україні РСЗВ M270.

Тим часом президент РФ Володимир Путін в інтерв’ю російським пропагандистам пригрозив Україні новими ракетними ударами через поставки HIMARS.

Джерело: Борис Джонсон, Уряд Великої Британії