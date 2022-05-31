Травень, 31 в 12:45

Українські військові знищили на Донбасі великий підрозділ “вагнерівців” (бойовиків ПВК Вагнера).

Про це йдеться в новій телефонній розмові російських окупантів, яку перехопила та оприлюднила Служба безпеки України.

Судячи з розмови, після ліквідації Збройними силами України “елітної частини” армії РФ, якою вважають “вагнерівців”, “рядові” російські загарбники тепер бояться воювати.

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У цьому зізнався один із окупантів під час розмови зі своєю дружиною.

– Туди, де рубіж потрібно взяти, туди ПВКшників он скільки загнали… А толку немає від цих ПВКшників! Там вони, всі полягли, ці ПВКшники. Це спецназ! Підготовлений! Вони всі полягли. Ну, не всі, там залишки якісь безпонтові залишилися. Я більше взагалі виходів не бачу із цієї ситуації, – розповів окупант дружині.

Та у відповідь йому порадила піти з армії.

У СБУ нагадали, що один зі способів залишити лави армії окупантів – це здатися в полон. Для цього потрібно зателефонувати на гарячу телефонну лінію СБУ за номером 2402 (працює як для українських операторів, так і для російських).

Ще наприкінці березня в Пентагоні повідомляли, що на Донбасі перебували близько 1 тис. бойовиків з ПВК Вагнера. Ці дані підтверджувало і Міністерство оборони Великої Британії. Зазначалося, що бойовиків переміщають разом із керівним складом.

А в українській розвідці повідомляли, що Кремль продовжує переводити до України групи бойовиків для ліквідації вищого військово-політичного керівництва, зокрема президента Володимира Зеленського.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ