Червень, 07 в 18:47

Російські окупанти бояться брати участь у воєнних діях на території України та розробляють плани втечі з нашої держави.

Про це свідчить нове аудіоперехоплення, оприлюднене Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Під час цієї телефонної розмови путінський солдат із Калінінграда поскаржився, що його військовий підрозділ не виводять із зони активних бойових дій в Україні. Крім того, командування не дозволяє рашистам взяти відпустку, оскільки розуміє: більшість із них потім не повернуться на війну.

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Судячи з розмови, замінити особовий склад в армії РФ можуть лише частково, або ж і взагалі залишити солдатів в Україні без ротації ще на три місяці чи довше.

У зв’язку з цим окупант вирішив написати рапорт на звільнення з армії РФ, оскільки боїться далі воювати через обстріли та загрозу смерті.

– Ми вже більше сюди не поїдемо. Тому що наше командування вже не хоче більше сюди їхати. Командир сказав, що більше калінінградські війська сюди їздити не будуть, – заявив окупант.

Під час розмови він також згадав, як потрапив на територію України. За словами рашиста, командування не попередило російських військових із Калінінграда, куди їх відправляють.

Окупант додав, що все це викликає незадоволення у путінських солдатів, і вони намагаються самостійно втекти через кордон до РФ.

– Нам не сказали, що ми їдемо в Україну. Нам сказали, що ви їдете у відрядження в поля “на Чехова” (полігон у Підмосков’ї, – Ред.). Кажуть, у вас є 40 хвилин, щоб завантажитися. В літаку вже сказали, що ми їдемо в Україну. Мені сказали, що якщо приїде 79 полк сюди, то ми, ймовірно, разом із ним підемо в наступ в бік Харкова. Тут більшість самі відмовляються і вже намагаються втекти самовільно через кордон в Росію, – зазначив окупант.

Він пояснив, що разом із іншими солдатами навіть підготував план такої втечі з України.

– Зараз 10 людей та Урал готується…. У випадку будь-якої хр*ні, одразу в Уралі вискочити і їхати в бік Бєлгорода. Там вже і каністру солярки набрали, поставили в кузов. Я з ними поговорив, мене по дорозі підхоплять, – повідомив деталі плану окупант.

Він додав, що російське командування вважатиме це диверсією. Однак є вже приклад інших солдатів, один із яких втік до РФ, здав автомат та поїхав додому. І проти нього в РФ досі не відкрили справу.

Нещодавно українська розвідка публікувала розмову окупанта з матір’ю про порядки в російській армії, масове мародерство, зґвалтування неповнолітньої дівчинки.

За даними СБУ, путінські солдати крадуть усе, що бачать, не гребують навіть магнітиками з холодильників.

Джерело: ГУР Міноборони України

Фото: Генеральний штаб ЗСУ