Карта бойових дій на 11.06.2022 – ситуація на фронті

Червень, 11 в 11:57

11 червня російські військові вдаються до найбільш активних дій на Сході України.

Карта бойових дій в Україні на 11.06.2022

Українсько-білоруський кордон у Брестській і Гомельській областях, що на Волинському та Поліському напрямках, посилюють до семи батальйонів Збройних сил Білорусі.

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На російсько-українському кордону у Брянській та Курській областях, що на Сіверському напрямку, РФ утримує до трьох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів Західного військового округу, щоб завадити перекиданню українських військ на інші загрозливі напрямки.

Крім того, росіяни обстріляли з артилерії українські позиції в прикордонних районах Сумської області.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на обороні та намагається не допустити просування Збройних сил України до державного кордону.

На Слов’янському напрямку армія РФ готується до наступу на Слов’янськ та намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного.

Підготовка до наступу на Слов’янськ та Сіверськ у росіян триває і на Лиманському напрямку. Там загарбники перегруповують війська, поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

Частково успішним для російських військових станом на 11 червня є наступ у напрямку Новотошківського – Оріхового. Окупанти закріплюються на північній околиці Оріхового та не припиняють штурмових дій у Сєвєродонецьку.

Перегруповуються російські війська для наступу й на Миколаївку та Комишуваху. Для посилення угруповання РФ перемістила близько однієї батальйонної тактичної групи на Бахмутський напрямок.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активно застосовують авіацію та артилерію, щоб скувати українські війська та завадити перекиданню резервів на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку агресор веде позиційну оборону.

Росіяни удосконалюють фортифікаційне обладнання другого та третього рубежів оборони, а також укріпили залізобетонними конструкціями блокпости поблизу мостів через Північнокримський канал.

Втрати РФ на 11 червня 2022

особового складу – близько 32 050 (+150),

танків ‒ 1 419 (+10),

бойових броньованих машин ‒ 3 466 (+16),

артилерійських систем – 712,

реактивних систем залпового вогню – 222,

засобів протиповітряної оборони ‒ 97,

літаків – 212,

гелікоптерів – 178,

безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 579 (+7),

крилатих ракет ‒ 125,

кораблів (катерів) ‒ 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 448 (+10),

спеціальної техніки ‒ 54.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 108-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW