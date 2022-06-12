Червень, 12 в 1:02

Країни Заходу мають право передати Україні ядерну зброю, оскільки після повномасштабного нападу РФ були остаточно порушені гарантії Будапештського меморандуму.

З такою думкою в етері телеканалу Еспресо виступив депутат Європарламенту, польський політик Радослав Сікорський.

– Не думаю, що Путін відважиться атакувати територію НАТО ядерною зброєю. Крім риторики на цю мить, не бачу жодних приготувань. Росія має кілька тисяч тактичних боєголовок, які зберігаються у спеціально підготовлених до цього складах і 24 години на добу нами та Союзом відстежується ця ситуація. І якби відбулося переміщення атомних боєголовок до будь-яких підрозділів чи авіаційних, чи артилерійських, або ж ракетних, то це б свідчило про те, що Росія готується до чогось подібного. Але нічого такого не відбувається, – сказав європарламентар.

Польський політик додав, що складнішим є те, як переконати Володимира Путіна, що для нього було б занадто ризикованим відати такий наказ щодо України, яка не являється формальним членом НАТО.

Зараз дивляться

– У мене є два аргументи, які я вважаю, Путін повинен взяти до уваги. По-перше, використання тактичної зброї відбувається за іншим каналом рішення, ніж стратегічної зброї. Стратегічна міжконтинентальна зброя виходить по суті дуже коротким ланцюгом рішення від наказу президента до офіцерів, які запускають ракети. Оскільки рішення повинне бути дуже швидким і реакція впродовж кількох хвилин, наприклад, на ворожий перший удар. Натомість тактична зброя використовується на полі битви та перебуває у розпорядженні керівників значно нижчого щабля, звісно, за наказом з Кремля. Я думаю, якби Путін віддав такий наказ, то цей момент став би для нього особисто найбільшою небезпекою. Оскільки російські генерали повинні ухвалити рішення чи бути відповідальними за геноцид з усіма його наслідками, чи позбутися Путіна. Іншого варіанту не існує, – вважає Радослав Сікорський.

Депутат Європарламенту від Польщі вважає, що не можна не виконати наказ і водночас зберегти посаду, а, можливо, і життя.

– Є другий аргумент, який ще не з’являється публічно, але я вважаю, він обґрунтований. Як відомо, Україна віддала свій ядерний потенціал після того, як у 1994 році було підписано Будапештський меморандум. Сьогодні росіяни та дехто ще кажуть, що це не були гарантії. Але всі тоді розуміли, що Україна на заміну цього буде незалежною країною у кордонах, установлених з часів СРСР. Росія безперечно цей договір порушила і багато разів. Україна не мала операційного контролю над тим арсеналом та не мала також можливості утримувати його у безпечному стані. Але через те, що Росія порушила цей Будапештський меморандум, то вважаю, що ми як Захід мали б право подарувати Україні ядерні боєголовки. Так, щоб вона могла захистити свою незалежність, – сказав він.

Загрозу застосування ядерної зброї у війні між Україною та РФ раніше коментували низка топпосадовців, як з Росії, з США, так і з ООН.

Так, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш казав, що після вторгнення Росії в Україну перспектива ядерного конфлікту знову стала можливою.

Крім того, наприкінці квітня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров казав, що ризик ядерної війни наразі є реальним.

Водночас очільник Пентагону Ллойд Остін закликав не спекулювати погрозами застосування ядерної зброї.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії заявив, що президент України Володимир Зеленський не повинен стати об’єктом тиску з боку світових держав заради того, щоб він погодився на “погану мирну угоду” з президентом Росії Володимиром Путіним.

Фото: Radosław Sikorski