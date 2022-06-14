Ситуація в Сєвєродонецьку змінюється щогодини, місто не відрізане – Стрюк
Попри те, що російські війська зруйнували всі мости, які ведуть до Сєвєродонецька, місто не заблоковане, сполучення з ним є.
Про це розповів в ефірі телемарафону глава міської військової адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк.
Він зазначив, що в місті постійно точаться бої, і російські окупанти не припиняють спроб штурму.
– Масованими обстрілами зруйновано третій міст, але місто не відрізане. Досить складні шляхи сполучення з містом є. Місто продовжують боронити наші Збройні сили. В надскладних умовах ідуть постійні бої по лінії зіткнення. Російські війська не припиняють намагань штурмувати місто. Але разом із тим військові стоять, – заявив Стрюк.
Він наголосив, що ситуація в Сєвєродонецьку постійно змінюється. Вона є контрольованою, але досить важкою.
– Ідуть вуличні бої. Тактично десь наші ЗСУ відтискують ворога, десь вони завдяки своїм штурмовим зусиллям і величезній кількості живої сили намагаються відтиснути наші війська. Тому ситуація змінюється щогодини: був певний успіх, далі відтіснили нас трохи, – розповів Стрюк.
Він також поінформував, що мирним мешканцям міста, які перебувають в укриттях, намагаються допомагати і військовослужбовці, і поліція, хоча це й досить складно.
За словами Стрюка, на заводі Азот, де також ховаються люди, створені певні запаси продуктів. Загалом у сховищах Азоту перебувають близько 540-560 людей.
Коментуючи можливість евакуації людей із Сєвєродонецька, Стрюк повідомив, що такі випадки є поодинокими.
– Кожної хвилини, коли є затишшя чи є можливість транспортування, це здійснюється. Але це така “тиха евакуація”, оскільки вона поодинока. Використовується кожний можливий випадок для цього, – зазначив він.
Напередодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що всі мости, які ведуть до Сєвєродонецька, зруйновані. На той момент, за словами Гайдая, окупанти контролювали приблизно 70-80% міста.
Станом на ранок 14 червня відомо, що окупанти нищать багатоповерхівки та завод Азот у Сєвєродонецьку.
Фото: Сергій Гайдай