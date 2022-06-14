Июнь, 14 в 11:56

Несмотря на то, что российские войска разрушили все мосты, ведущие в Северодонецк, город не заблокирован, сообщение с ним есть.

Об этом рассказал в эфире телемарафона глава городской военной администрации Северодонецка Александр Стрюк.

Он отметил, что в городе постоянно идут бои, и российские оккупанты не прекращают попыток штурма.

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– Массированными обстрелами разрушен третий мост, но город не отрезан. Достаточно сложные пути сообщения с городом есть. Город продолжают защищать наши Вооруженные силы. В сверхсложных условиях идут постоянные бои по линии столкновения. Российские войска не прекращают попыток штурмовать город. Но вместе с тем военные стоят, – заявил Стрюк.

Он подчеркнул, что ситуация в Северодонецке постоянно меняется. Она является контролируемой, но достаточно тяжелой.

– Идут уличные бои. Тактически где-то наши ВСУ оттесняют врага, где-то они благодаря своим штурмовым усилиям и огромному количеству живой силы пытаются оттеснить наши войска. Поэтому ситуация меняется каждый час: был определенный успех, дальше оттеснили нас немного, – рассказал Стрюк.

Он также проинформировал, что находящимся в укрытиях мирным жителям города пытаются помогать и военнослужащие, и полиция, хотя это и довольно сложно.

По словам Стрюка, на заводе Азот, где также прячутся люди, созданы определенные запасы продуктов. Всего в укрытиях Азота находятся около 540-560 человек.

Комментируя возможность эвакуации людей из Северодонецка, Стрюк сообщил, что такие случаи единичны.

– Каждую минуту, когда есть затишье или есть возможность транспортировки, это осуществляется. Но это такая “тихая эвакуация”, поскольку она единична. Используется каждый возможный случай для этого, – отметил он.

Накануне глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что все мосты, ведущие в Северодонецк, разрушены. На тот момент, по словам Гайдая, оккупанты контролировали примерно 70-80% города.

По состоянию на утро 14 июня известно, что оккупанты уничтожают многоэтажки и завод Азот в Северодонецке.

Фото: Сергей Гайдай