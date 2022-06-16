Атаки окупантів з 9 напрямків та $1 млрд допомоги від США: що відбувається на 113 день війни (онлайн)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сьогодні настільки наблизилась до кандидатства в ЄС, як про це й не мріялось кілька років тому.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний стверджує, що наразі Сєвєродонецьк є ключовою точкою в обороні Луганщини.

Радник керівника Офісу президента України каже, що українські Збройні сили підрізають окупантів під Ізюмом.

Президента України запросили на саміти НАТО та Великої сімки (G7).