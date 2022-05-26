Данілов озвучив умови, за яких Україна вдарить по Кримському мосту

Травень, 26 в 14:24

Україна вдарить по Кримському мосту, якщо буде необхідна зброя та рішення військових.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

– Кримський міст – це не просто міст, по якому хтось гуляє. Це об’єкт військової інфраструктури, яким РФ безперешкодно перекидає живу силу, техніку та зброю на окуповану частину Криму, а звідти через Чонгар до Херсона, – пояснює Олексій Данілов.

Якби Російська Федерація не збудувала так званий Керченський міст, росіяни б не досягли такого результату у війні в Україні, як зараз.

Зараз дивляться

Для того, щоб об’єкт припинив своє існування, необхідне рішення військових, яке ухвалюватиметься відповідно до ситуації та стратегії на цьому напрямку, та зброя необхідної дальності ураження.

– Коли буде така зброя та рішення військових із цього приводу, ми зможемо все побачити на власні очі, – зазначає секретар РНБО.

У разі знищення мосту РФ матиме значні складнощі, адже постачання живої сили, зброї та техніки морем вимагає зовсім іншої логістики, що впливатиме на обсяги, швидкість та безпекові питання.

– А все тому, що наші хлопці навчилися відправляти російські кораблі туди, куди вони мали б всі піти та вже пішли у доволі достатній кількості, – наголошує Олексій Данілов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 92-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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