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Факти / Україна

Це буде ціль номер один для ураження – генерал ЗСУ про Керченський міст

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
Керченський міст у Криму

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, заявив, що Керченський міст є ціллю номер один для українських військових.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання, чи буде Керченський міст однією з цілей після того, як ЗСУ отримають обіцяну зброю.

– Так, це сто відсотків. Це не є секретом ні для їхніх військових, ні для наших військових. Ні для їхніх цивільних, ні для наших цивільних. Це буде ціль номер один для ураження. Це ми ніби основну кишку підтягування резервів просто повинні обрізати. Як тільки обріжеться ця кишка, у них розпочнеться паніка. І повірте: ті, хто бігав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами, вони швидко дістануть українські та бігатимуть з українськими. Ну, тому що, на жаль, населення там таке, – говорить він.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що раніше секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що через Кримський міст РФ має можливість постачати військову техніку, військову живу силу. Якщо його не буде, постачання буде ускладнене.

Джерело: Крим.Реалії 

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